Оттава, , 18:13 — REGNUM Новый сингл канадской певицы Grimes (Клэр Буше) под названием Shinigami Eyes должен появиться на новом мини-альбоме Fairies Cum First, который станет вступлением к ее предстоящему альбому Book 1. Об этом 27 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Grimes Скриншот видео на YouTube

Ранее Grimes выпустила новую песню, вдохновленную аниме-сериалом «Тетрадь смерть». По информации источника, новый трек войдет в мини-альбом под названием Fairies Cum First, который описывается как «вступление» к ее будущем студийному альбому Book 1.

Граймс рассказал об этой песне ведущем Зейну Лоу из Apple Music 1: «По сути, я написала космическую оперу для нового альбоме, но это единственная песня, в которой не было такого большого повествовательного сюжета. В любом случае, мне действительно очень нравится эта песня. Извините, я просто подрываю маркетинговую стратегию».

