Москва, , 18:13 — REGNUM Российский музыкант Сергей Шнуров выступил с критикой нынешней власти в новом видеоклипе «Па-спорт». Премьера ролика состоялась на YouTube-канале группы «Ленинград» 27 января.

Сергей Шнуров Дарья Драй © ИА REGNUM

В видеоработе исполнитель высмеивает нововведение в виде создания паспорта болельщика. Этот документ поможет устанавливать личность посетителя спортивных мероприятий с 1 июня 2022 года.

Напомним, что ранее Сергей Шнуров в клипе на песню «Одна нога» выразил недовольство в связи с сильным гололедом в Санкт-Петербурге. В самом видео представлены фрагменты падения сосулек с крыш зданий, неубранные сугробы и теряющие равновесие на улицах города люди.

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