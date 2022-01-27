Луганск, 27 января, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Боец Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) погиб в результате обстрела, устроенного 27 января вооруженными формированиями Украины, сообщает телеграм-канал оборонного ведомства республики.

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«С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите республики, погиб наш военнослужащий. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего», — сообщил представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Военный ЛНР погиб в результате артиллерийского удара, который украинские террористы нанесли по позициям Народной милиции в районе посёлка Веселогоровка.

Стоит отметить, что ранее Народная милиция ДНР и ЛНР фиксировала почти 10-дневное относительное затишье на линии соприкосновения сторон.