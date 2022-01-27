Москва, , 18:11 — REGNUM Певица Manizha (Манижа Сангин) записала видеообращение к своим подписчикам. Она опубликовала ролик в своём Instagram-аккаунте 27 января.

Манижа Eurovision.tv

https://www.instagram.com/p/CZO_GEQMRQo/

По словам Манижи, она вместе с командой приняла решение отменить свой концерт в Москве. «Мне пришёл положительный ПЦР и чувствую я себя не очень. А впереди концерт, который мы переносили два раза из-за эпидемиологической ситуации. Переносить его в третий раз… мы решили нецелесообразным», — объяснила певица и извинилась перед людьми, купившими билет.

Ранее Манижа Сангин обручилась с режиссёром Ладо Кватанией. Певица объявила радостную новость в ноябре 2021 года, хотя помолвка состоялась ещё летом того же года.

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