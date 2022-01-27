Ярославль, 27 января, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В Ярославской области суд поддержал требования природоохранной прокуратуры и обязал обеспечить нормативную очистку сточных вод, сбрасываемых в Волгу с построенных очистных сооружений. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру.

Yarregion.ru Очистные сооружения в Красном Профинтерне

Как установила проверка прокуратуры, очистные сооружения в поселке Красный Профинтерн Некрасовского района были построены в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Эксплуатацией очистных сооружений занимается МУП «Некрасовский водохозяйственный комплекс».

«Ярославской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об охране вод. Установлено, что муниципальным предприятием при эксплуатации очистных сооружений в поселке Красный Профинтерн, построенных в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», не обеспечиваются проектные параметры очистки сточных вод. С целью устранения нарушений закона природоохранным прокурором руководителю предприятия внесено представление», — рассказали в Волжской природоохранной прокуратуре.

Так как нарушения закона не были устранены, ярославский природоохранный прокурор обратился с иском в суд. В январе 2022 года состоялось решение по делу:

«Решением Некрасовского районного суда требования прокурора удовлетворены. На предприятие возложена обязанность обеспечить нормативную очистку сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу», — указали в природоохранной прокуратуре.

Остается добавить, что строительство новых очистных сооружений в поселке Красный Профинтерн финансировались из федерального бюджета, сумма контракта с подрядчиком составила 128,6 миллионов рублей. Объект возводился с 5 ноября 2019 года по конец декабря 2020го, еще полгода ушло на пусконаладочные работы. Теперь получается, что вложенные миллионы не привели к тому, чтобы сооружения обеспечивали нормальную очистку сточных вод, попадающих в Волгу.