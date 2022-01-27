Вашингтон, 27 января, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Рэпер Lil Xan (Николас Диего Лианос) сообщил, что планирует прилететь в Россию в скором времени. Соответствующей информацией он поделился в новом выпуске на канале GlebaTV.

(сс) StockSnap Музыка

Исполнитель поставил условие, что посетит Россию лишь в том случае, если ролик с его участием соберет 200 тыс. лайков. Если это произойдет, то он посетит Россию уже в феврале 2022 года.

Напомним, что ранее Lil Xan уже приезжал в Россию. Рэпер стал хедлайнером на московском фестивале «Ласточка» летом 2019 года.