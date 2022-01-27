Вашингтон, 27 января 2022, 18:06 — REGNUM В новом видео на YouTube-канале GlebaTV американский рэпер Desiigner (Сидни Ройел Селби-третий) анонсировал совместный сингл с казахстанским музыкантом Скриптонитом (Адиль Кулмагамбетов). Выпуск ролика состоялся 27 января.
По словам американца, прямо сейчас исполнители работают над будущей композицией, которая станет их дебютным сотрудничеством. Премьера песни должна состояться в 2022 году.
Напомним, что ранее Скриптонит выпустил совместный клип с британским рэпером Octavian (Октавиан Оливер Годжи). Съемки ролика проходили в Санкт-Петербурге.
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