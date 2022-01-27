Вашингтон, 27 января, 2022, 18:06 — ИА Регнум. В новом видео на YouTube-канале GlebaTV американский рэпер Desiigner (Сидни Ройел Селби-третий) анонсировал совместный сингл с казахстанским музыкантом Скриптонитом (Адиль Кулмагамбетов). Выпуск ролика состоялся 27 января.

Официальный сайт Apple Рэпер Скриптонит

По словам американца, прямо сейчас исполнители работают над будущей композицией, которая станет их дебютным сотрудничеством. Премьера песни должна состояться в 2022 году.

Напомним, что ранее Скриптонит выпустил совместный клип с британским рэпером Octavian (Октавиан Оливер Годжи). Съемки ролика проходили в Санкт-Петербурге.