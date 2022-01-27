Пенза, , 18:06 — REGNUM В отношении нескольких человек, в том числе 17-летнего подростка, возбуждено уголовное дело по факту совершения серии хулиганских действий на национальной почве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области.

Неонацизм на марше Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания

По данным следствия, 17-летний житель Пензенского района по предварительному сговору с тремя приятелями, один из которых также несовершеннолетний, совершали хулиганства по мотивам национальной ненависти. Преступления происходили с июля по декабрь 2021 года.

Они нападали на граждан, причиняя телесные повреждения, в некоторых случаях распыляли в лицо газ из баллончика, высказывали в адрес потерпевших выражения, унижающие достоинство в связи с национальной принадлежностью.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, других фигурантов дела и круга потерпевших, а также закрепление доказательной базы.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство по мотивам национальной ненависти, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору») возбуждено следователями регионального Следственного комитета при взаимодействии с центром противодействия экстремизму УМВД России по Пензенской области.

Как сообщало ИА REGNUM, отслеживание в интернете пропаганды экстремизма и терроризма, особенно среди молодых людей, нужно усилить, говорил ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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