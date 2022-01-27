Бургас, Болгария, 27 января, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В районе населенного пункта Поморие (Бургасская область на юго-востоке Болгарии) задержана группа нелегальных иммигрантов из девяти человек, незаконно пересекших турецко-болгарскую границу и направлявшихся в Германию. Об этом 27 января сообщает БНР.

U.S. Department of Defense Беженцы

Согласно официальной информации, задержание проводилось в рамках масштабной спецоперации полиции, жандармерии и погранслужбы Болгарии по выявлению нелегалов и ликвидации соответствующих контрабандистских каналов.

Уточняется, что все задержанные лица являются гражданами Афганистана. Документов при них не обнаружено.

Сообщается также о задержании двух жителей Бургасской области, которые укрывали в своих домах нелегалов с намерением впоследствии переправить их через болгарско-румынскую границу.

Задержанным гражданам Болгарии грозит до двух лет тюремного заключения. Иммигранты доставлены в региональный пункт временного содержания беженцев.