28 января 2022 | Время чтения 7 мин

Власти Испании продолжают призывать к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, параллельно угрожая России санкциями от лица ЕС. Однако нынешняя информационная истерия вокруг украинского конфликта уже начинает раскалывать как испанское общество, так и правящую левую коалицию.

Александр Умрихин, , 10:36 — REGNUM Первый месяц 2022 года ознаменовался массивной информационной кампанией вокруг Украины — точнее, вокруг гипотетической «возможности» наступления российских войск на эту территорию. Несмотря на заверения со стороны Кремля о том, что Россия не собирается ни на кого нападать, западные СМИ с завидным упорством всё чаще и чаще нагнетают информационную истерию вокруг украинского конфликта. Не обошла стороной данная тенденция и Испанию — причём неожиданно во власти проявилась конфронтация по украинскому вопросу, тогда как оппозиция, напротив, поддержала официальный курс государства.

Испания Иван Шилов © ИА REGNUM

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А левые — против!

Первыми критические высказывания в отношении линии правительства и Евросоюза по украинскому кризису высказали представители партии Unidas Podemos — соратники испанских социалистов по коалиционному правительству. Целый ряд членов партии, в числе которых — бывший лидер Пабло Иглесиас, заявили о непринятии военной составляющей в украинском кризисе, а также призвали снизить напряжённость в отношениях с Россией.

Пабло Иглесиас Podemos.info

В частности, в Unidas Podemos напомнили соратникам по коалиции из PSOE, что «проамериканский фурор» закончился вместе с завершением деятельности Хосе Марии Аснара на посту премьер-министра в 2004 году. Аснар в целом проводил проамериканскую политику для Испании — в частности, он поддержал вторжение США в Ирак, что впоследствии и стало одним из гвоздей в крышку политического гроба правоцентриста. Более того, впоследствии в одном из интервью Аснар попросил не винить в крахе его политической карьеры никого, кроме как лично Саддама Хусейна.

В свою очередь, генеральный секретарь Коммунистической партии Испании и заместитель главы Unidas Podemos Энрике Сантьяго считает столкновение НАТО с Россией «грубой ошибкой», поскольку «это угрожает миру и является стратегически неверным», потому что газ, нефть и инфляция будут расти. Версия Сантьяго действительно совсем скоро стала реальностью: нефтяные и валютные рынки стало лихорадить уже к 26 января.

Ни шагу назад… от курса партии

Впрочем, соратники Unidas Podemos по коалиции, испанские социалисты (PSOE) в лице премьер-министра страны Педро Санчеса и ряда ключевых министров не стали отступать от «курса партии» в лице Евросоюза и Североатлантического альянса.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

Пресс-секретарь правительства Испании Исабель Родригес в ответ на вопрос о позиции Unidas Podemos подчеркнула, что в правительстве уважают точку зрения соратников по левому флангу, однако одновременно призвала к сдержанности и осмыслению текущих реалий, чтобы заявления политических сил «не изменили дипломатические отношения» в столь важном контексте

Сам глава правительства Испании незамедлительно провёл ряд встреч с представителями ЕС и НАТО, по итогам которых хоть и постарался максимально дипломатично призвать к мирному урегулированию кризиса на Украине, но в то же время предупредил, что Россия должна чётко понимать, что в случае вмешательства в ситуацию военным путем сложившееся положение будет иметь «массивные, чрезвычайно серьезные последствия» для российской экономики со стороны ЕС.

О своих переговорах с Санчесом рассказала и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В своём аккаунте в Twitter фон дер Ляйен подчеркнула, что она обсудила с Санчесом «готовность и ответ» Европы на «российскую угрозу» Украине. Также глава Еврокомиссии подчеркнула, что стороны едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

Источники агентства EFE сообщили об аналогичном разговоре Санчеса с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Испанский премьер в ходе беседы заявил генсеку Североатлантического альянса о приверженности его страны НАТО и территориальной целостности Украины. При этом он подчеркнул, что дипломатия — это путь к деэскалации конфликта.

Глава НАТО Йенс Столтенберг Nato.int

Осторожный нейтралитет МИДа

Примерно с такими же оценками внешнеполитической ситуации выступил и ряд испанских министров. Так, глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес отметил, что Евросоюз «не может позволить себе вернуться назад», поскольку это означало бы возвращение «к пройденным этапам, этапам стен в Европе, во времена раздела влияния». Он также призвал не возвращаться во времена, когда «одна страна диктовала другой, какая у той должна быть схема безопасности, кто должен быть членом определенной организации».

«На Украине на карту поставлена сама база европейского строительства. Европа предполагает мир, прогресс, предполагает уважение международного права, уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран. Это мы поддерживаем, поддерживаем разрешение конфликтов и разногласий путем диалога», — заявил Альбарес.

Хосе Мануэль Альбарес As-coa.org

Он назвал ситуацию вокруг Украины сложной, но также призвал стороны к дипломатии и диалогу и выразил надежду на то, что в ходе заседания глав МИД ЕС «будет преобладать единство в диалоге в связи с кризисом вокруг Украины, но также единство в сдерживании, если будет необходимо».

Манёвры или хитрость?

Интересно, что за несколько дней до вышеуказанных заявлений риторика Альбареса была несколько мягче. Так, в ходе своего официального визита в Вашингтон министр призвал «слушать русских»: «Может существовать то, что мы могли бы сделать вместе». По его словам, в Североатлантическом альянсе могут «разработать меры, которые будут укреплять доверие», и в итоге стороны смогут «говорить о контроле над вооружениями».

Альбарес также выразил надежду на то, что «с другой стороны нас встретят люди с такой же доброй волей».

Фрегаты от НАТО

Глава минобороны Испании Маргарита Роблес, комментируя ситуацию вокруг Украины, подчеркнула, что её страна является «серьёзным союзником» НАТО. Она отметила, что «у Испании сейчас развернуты в Латвии части более чем на 350 человек», а также напомнила об испанском корабле, который был включен в состав флота в Средиземном море и Черном море.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Ministry of the Presidency. Government of Spain

Министр, помимо этого, пообещала ускорить процесс выхода фрегата Blas de Lezo в Чёрное море в рамках договорённостей с Североатлантическим альянсом. Она не исключила и варианта с воздушным развёртыванием войск НАТО в Болгарии с участием Испании, а позиция её страны по Украине «заключается в том, чтобы ответ был дипломатическим, чтобы была деэскалация».

«Женщина мира» — за дипломатию

В свою очередь, второй заместитель председателя правительства и министр труда и социальной экономики Испании Йоланда Диас заявила, что страна оказалась в «очень сложном и трудном положении» из-за украинского кризиса. При этом Диас определила себя как «женщину мира».

Помимо этого, вице-премьер рассказала журналистам, что Испания уже работает над диалогом между конфликтующими сторонами.

Провластная оппозиция

Примечательно, что постоянно критикующая левое правительство Испании «Народная партия» (Partido Popular) в этот раз поддержала внешнеполитический курс властей. Лидер правоцентристов Пабло Касадо заявил, что его партия всецело поддерживает действия правительства в рамках разрешения украинского кризиса и участия страны в НАТО. При этом политик попросил проинформировать «Народную партию» о шагах властей в этом направлении как главную оппозиционную политическую организацию.

Пабло Касадо PP Comunidad de Madrid

В рамках своего выступления в Конгрессе депутатов Испании Касадо также заявил, что «правительство будет пользоваться нашей полной поддержкой, когда дело дойдет до выполнения своих обязательств в рамках НАТО».

Нестабильная страна

Вступление Испании в НАТО произошло в 1982 году, однако этому предшествовала масса политических и дипломатических сложностей. Соответствующий шаг был сделан правительством Леопольдо Кальво-Сотело, однако спустя несколько месяцев сменивший его на посту премьер-министра социалист Фелипе Гонсалес заявил о пересмотре внешнеполитического курса страны и нецелесообразности вступления королевства в Североатлантический альянс.

Итогом дискуссий, споров и обсуждений стал референдум по вопросу вступления в НАТО, на котором 52,54% испанцев выступили за продление участия страны в организации, 39,83% — против, а 6,54% воздержались. Всего в голосовании приняли участие 59,71% граждан страны.

При этом участие Испании в общей командной структуре НАТО было одобрено лишь спустя 10 лет после референдума — в 1996 году.