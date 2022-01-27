Советский, Югра, , 18:04 — REGNUM В Югре запрещена эксплуатация полигона твёрдых бытовых отходов, который создаёт угрозу полётам аэропорта города Советский. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Свалка Mos.ru

Пищевые отходы, которые складируются на полигоне, привлекают птиц. В связи с этим работа полигона создаёт реальную угрозу безопасности полётов и может привести к авиационным происшествиям.

Прокуратура обратилась в Советский районный суд с иском о закрытии полигона. Требования надзорного ведомства были удовлетворены в судебном порядке. Вердикт в законную силу ещё не вступил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области по решению суда администрации Уватского района предстоит ликвидировать несанкционированную свалку, которой более 40 лет.

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