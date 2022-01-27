Советский, Югра, 27 января 2022, 18:04 — REGNUM В Югре запрещена эксплуатация полигона твёрдых бытовых отходов, который создаёт угрозу полётам аэропорта города Советский. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Свалка
Свалка
Mos.ru

Пищевые отходы, которые складируются на полигоне, привлекают птиц. В связи с этим работа полигона создаёт реальную угрозу безопасности полётов и может привести к авиационным происшествиям.

Прокуратура обратилась в Советский районный суд с иском о закрытии полигона. Требования надзорного ведомства были удовлетворены в судебном порядке. Вердикт в законную силу ещё не вступил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области по решению суда администрации Уватского района предстоит ликвидировать несанкционированную свалку, которой более 40 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области районные власти обязаны ликвидировать 40-летнюю свалку