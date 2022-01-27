Сыктывкар, 27 января, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Сыктывкаре отстранили от работы воспитателя детского сада, которую уличили в грубом обращении с воспитанницей.

(сс)kheinz Ребенок

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре республики Коми, в детском саду не обеспечен учет несчастных случаев с воспитанниками во время нахождения их в образовательном учреждении. По итогам проверки внесено представление в управление образования администрации Сыктывкара.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Cети было размещено видео, на котором воспитатель схватила полуторогодовалую девочку, швырнула ее на стул и начала стягивать с нее одежду. Проверку учреждения организовали также администрация города и СУ СКР.