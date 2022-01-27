Москва, 27 января, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Популярный рэп-исполнитель Mayot (Артем Никитин) стал участником нового выпуска шоу FFM Quiz. Выход ролика состоялся на YouTube-канале проекта Fast Food Music 27 января.

(сс) Esther Vargas Youtube

В рамках программы артист попытался угадать факты из жизни рэп-музыкантов, а также рассказал про собственную жизнь. Общая продолжительность видео составила 19 минут.

Напомним, что Mayot является представителем объединения Melon Music. В 2022 году рэпер планирует выпустить сразу три новых альбома.