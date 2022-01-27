BlocBoy JB выпустил клип совместно с EST Gee
Вашингтон, 27 января, 2022, 18:01 — ИА Регнум.
Американский рэпер BlocBoyJB (Джеймс Ли Бейкер) опубликовал клип на совместный трек с EST Gee (Джордж Альберт Стоун III). Премьера видео состоялась на YouTube-канале музыканта вечером 26 января.
(сс) Eric Nopanen
Музыка
Ролик вдохновлен стилистикой популярной игры GTA, а его съемки проходили в США. В съемочном процессе также поучаствовал исполнитель 42 Dugg (Дион Маркиза Хейс).
Напомним, что 26 января 2022 года состоялась премьера нового альбома BlocBoy JB. В пластинку, получившую название Bacc 2 Da Bloc, вошли 15 различных песен.