Москва, 27 января, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Исполнительница Лолита Милявская рассказала подписчикам о том, что она заболела коронавирусом. Артистка опубликовала серию постов на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 27 января.

Скриншот с YouTube Лолита Милявская

Лолита сообщила, что ближайший спектакль «Женитьба» с её участием в театре «Модерна» не состоится. «Дело в том, что мой партнёр Юра Анпилогов хватанул «корону». А я же зацепила «Омикрон», — объяснила она.

Ранее Лолита Милявская сыграла в новогоднем фильме блогера Насти Ивлеевой. Картина называется «Обмен желаниями».