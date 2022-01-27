Москва, 27 января, 2022, 17:58 — ИА Регнум. 20-летний атакующий полузащитник лондонского «Челси» Фаустино Анджорин, выступающий в текущем сезоне за «Локомотив» на правах аренды, не вернется в московский клуб зимой из-за ухода Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед».

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Как сообщает издание Football London, «Челси» отзовет Анджорина из аренды, чтобы футболист смог провести вторую половину сезона в «Саутгемптоне».

В текущем сезоне Фаустино Анджорин принял участие в девяти матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Марсели» в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2021/22.

С ноября 2021 года Анджорин не выходит на поле из-за тяжелой травмы. Недавно футболист перенес операцию в Лодноне. У полузащитника был диагностирован перелом плюсневой кости.