Днепропетровск, Украина, 27 января, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Свою отставку анонсировал 27 января командующий национальной гвардией Украины Николай Балан на встрече с журналистами в Днепропетровске, где военный застрелил людей, передаёт «112 Украина».

Отставка

Комментируя ЧП на заводе «Южмаш», он сказал, что командующий несёт ответственность за случившееся, поэтому он «написал рапорт министру внутренних дел и ходатайство перед президентом Украины об отставке и увольнении с должности командующего нацгвардией».

Балан отметил также, что по его распоряжению отстранено от исполнения обязанностей командование полка, где служили задействованные в охране «Южмаша» нацгвардейцы. Это сделано, чтобы офицеры не смогли повлиять на ход расследования.