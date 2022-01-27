Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Один человек погиб и ещё четверо были ранены в результате стрельбы, произошедшей утром 27 января в одном из отелей Вашингтона, сообщает телеканал Fox News.

Стрельба Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По утверждению телеканала, четверо из пяти пострадавших — женщины, одна из которых скончалась. остальные раненые доставлены в больницы, их состояние на данный момент неизвестно.

Причины и подробности преступления не выяснены. Территория, прилегающая к месту происшествия, оцеплена полицией.

Информация уточняется.

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