Вашингтон, 27 января, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё четверо были ранены в результате стрельбы, произошедшей утром 27 января в одном из отелей Вашингтона, сообщает телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба

По утверждению телеканала, четверо из пяти пострадавших — женщины, одна из которых скончалась. остальные раненые доставлены в больницы, их состояние на данный момент неизвестно.

Причины и подробности преступления не выяснены. Территория, прилегающая к месту происшествия, оцеплена полицией.

Информация уточняется.