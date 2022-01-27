Холм, Новгородская область, 27 января, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Новгородской области заключили под стражу мать и ее сожителя, которых обвинили в убийстве двухлетней девочки, пропавшей в городе Холм. Об этом 27 января сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Новгородской области.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Новгородской области. Мать пропавшей девочки Кристина Богданова в суде

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 25 января стало известно о бесследном исчезновении девочки 2020 года рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетней, задержаны 34-летняя мать Кристина Богданова и ее 24-летний сожитель Спартак Бушуев.Вскоре им было предъявлено обвинение.

27 января Парфинское судебное присутствие рассмотрело ходатайства старшего следователя Старорусского межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Новгородской области об избрании меры пресечения в виде заключения обвиняемых под стражей.

«Постановлениями суда Богдановой Кристине и Бушуеву Спартаку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 21 марта 2022 года включительно. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано», — уточнили в ОПС.