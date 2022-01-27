Рига, 27 января, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Территория посольства Латвии в Москве «прирастет» на 81 кв метр. Взамен российским дипломатам будет передано несколько гектаров земли в Юрмале. Об этом сообщил латвийский портал bb.lv со ссылкой на заседание национального парламента.

Golbez Карта Латвии

Заместитель госсекретаря МИД Латвии Атис Лотс сообщил депутатам, что договор разрешает давнюю проблему со взаимным обменом земельными участками. 10 лет назад в рамках первого договора речь шла об обмене комплекса «Янтарный берег» в Яункемери на московский особняк 1825 года в Большом Афанасьевском переулке, 9. Последний — бывшая усадьба дворян Урусовых-Радищевых — был отреставрирован на средства РФ.

По словам дипломата, необходимо было уточнить технические параметры площади дома — в итоге ее увеличили в пользу Латвии на 81 квадратный метр. К тому же к зданию «прирезано» еще 683 квадратных метра нового участка, предоставляемого латвийским дипломатам на правах 49-летней аренды.

Между тем, по словам Лотса, не исключается, что московский дом, ныне имеющий статус дипломатической собственности, будет Латвией продан. Представитель МИД Латвии также сообщил, что в данное время никаких санкций в отношении юридических лицМИД России, которые получат собственность в Юрмале, не введено, поэтому он не может дать прогноз, что может стать с этим объектом и его статусом.