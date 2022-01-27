Варшава, 27 января, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Нацбанк Польши 27 января выпустил в обращение специальную серебряную монету номиналом 10 злотых, посвящённую защите государственной границы от наплыва нелегальных мигрантов из Белоруссии в 2021 году. Монета называется «Ochrona polskiej granicy wschodniej», тираж — 10 тысяч экземпляров.

Nbp.pl Монета номиналом 10 злотых, посвящённая защите государственной границы от наплыва нелегальных мигрантов из Белоруссии в 2021 году («Ochrona polskiej granicy wschodniej»)

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На монете изображены люди в униформе с оружием и вертолёт без указания ведомственной принадлежности. В описании монеты сказано, что в 2021 году Польша подверглась большой угрозе от «диктаторского режима Александра Лукашенко» из соседней Белоруссии, который способствовал направлению тысяч нелегальных мигрантов из Азии в Евросоюз.

Nbp.pl Монета номиналом 10 злотых, посвящённая защите государственной границы от наплыва нелегальных мигрантов из Белоруссии в 2021 году («Ochrona polskiej granicy wschodniej»)

Этот же режим, сказано в легенде монеты, оснастил нелегалов средствами для незаконного прорыва через границу. Препятствовали этому польская пограничная стража, полицейские и армейские подразделения.

Напомним, госагитпроп Белоруссии называет нелегальных мигрантов из третьих стран «беженцами» при том, что такого статуса пытающимся штурмовать белорусско-польскую границу никто не предоставлял. Александр Лукашенко провёл 27 января в президентском дворце награждение белорусских пограничников, а до этого подписал очередное решение на охрану государственной границы.

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