Челябинск, 27 января, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В Челябинской области глава одного из управлений регионального министерства строительства заподозрен в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По данным следствия, преступление было совершено в августе. Якобы подозреваемый получил услуг имущественного характера от одного бизнесмена, а взамен должен был выдать заключение о соответствии одного из торговых объектов строительным нормам при наличии существенных нарушений.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Решается вопрос о предъявлении чиновнику обвинения и избрании меры пресечения.