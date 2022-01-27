Брянск, 27 января, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Жителя Волгоградской области с крупной партией наркотиков задержали полицейские в Брянской области, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе регионального УМВД.

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Оперативники отследили автомобиль 38-летнего подозреваемого. В ходе обыска в салоне транспортного средства полицейские изъяли шесть полимерных пакетов. Экспертиза установила, что в них находилось три килограмма синтетического наркотика. Подозреваемый намеревался провезти запрещённое вещество в другой регион.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей.