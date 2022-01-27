Нижний Новгород, 27 января, 2022, 17:45 — ИА Регнум. Шестеро подозреваемых в фальсификации данных о прививках от коронавируса, внесенных в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, задержаны в Нижегородской области. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Минздрав Республики Коми Сертификат о вакцинации от коронавируса

По версии следствия, медицинская сестра поликлиники №30 Советского района под чужим профилем вносила в систему данные о вакцинации граждан, которые на самом деле не делали прививку от COVID-19. Соучастниками стали еще пять человек, в том числе сотрудники туристических фирм. Как полагают следователи, они привлекали клиентов и заполняли сертификаты о проведенной вакцинации.

До настоящего момента следствию известно о внесении подозреваемыми фальшивых сведений о вакцинации и ревакцинации более 50 нижегородцев.

Противоправные действия подозреваемых были выявлены и пресечены следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по региону.

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) 20 января задержали изготовителя фальшивых COVID-сертификатов. Перемещался злоумышленник по поддельному паспорту. Медицинские сертификаты (в том числе о вакцинации) распространялись на территории четырёх субъектов России.

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