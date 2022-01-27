Анкара, , 17:44 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит официальный визит на Украину 3 февраля, сообщает 27 января ТАСС со ссылкой на представителя канцелярии турецкого президента.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Визит нашего президента на Украину ожидается 3 февраля», — цитирует агентство слова члена администрации Эрдогана.

Детали и содержание переговоров, которые запланированы в ходе визита, не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган несколько раз предлагал организовать в Турции встречу президентов России и Украины, а также площадку для заседаний СЦКК, созданного для урегулирования конфликта в Донбассе.

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