Мурманск, , 17:44 — REGNUM В Мурманске на месте бывшего парка аттракционов могут начать строительство Кафедрального Собора, сообщает «NordNews».

Порт и железнодорожный терминал г. Мурманска Yaropolk

"Эта идея находится на рассмотрении. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ее предварительно поддержал на встречах в 2021 году, городские власти также не возражают, но эту задумку необходимо согласовать. А согласование произойдет только после встречи святейшего патриарха с нашим митрополитом по этому вопросу, но из-за пандемии это откладывается, и когда произойдет — не известно», — цитирует издание пресс-секретаря митрополита Мурманского и Мончегорского Павла Кондратьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области жители Северодвинска выступили против строительства православного храма.