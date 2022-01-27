Мурманск, 27 января, 2022, 17:44 — ИА Регнум. В Мурманске на месте бывшего парка аттракционов могут начать строительство кафедрального собора, сообщает NordNews.

Yaropolk Порт и железнодорожный терминал г. Мурманска

«Эта идея находится на рассмотрении. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ее предварительно поддержал на встречах в 2021 году, городские власти также не возражают, но эту задумку необходимо согласовать. А согласование произойдет только после встречи святейшего патриарха с нашим митрополитом по этому вопросу, но из-за пандемии это откладывается и когда произойдет — неизвестно», — цитирует издание пресс-секретаря митрополита Мурманского и Мончегорского Павла Кондратьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области жители Северодвинска выступили против строительства православного храма.