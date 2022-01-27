Ханты-Мансийск, , 17:40 — REGNUM В Югре в 2022 году планируется обеспечить газом до 4,6 тысяч домовладений на сумму 1669,3 млн рублей. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Газификация Пресс-служба правительства Удмуртии

Исполнение намеченных объёмов зависит от количества заявок от граждан на участие в программе догазификации. Действие данной программы распространяется на населённые пункты, в которых уже проложены внутрипоселковые сети.

Согласно программе догазификации, будет бесплатно производиться строительство газопроводов до земельных участков жилых домов, принадлежащих на праве собственности заявителям. Граждане оплатят лишь работы внутри участка и дома.

Подать заявку на социальную газификацию можно на сайте Единого оператора газификации, в МФЦ, на сайте Госуслуг, в офисе газораспределительной организации, отметили в ведомстве.