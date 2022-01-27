Москва, , 17:38 — REGNUM Правительство России предусмотрело ряд мер для решения проблемы вододефицита в ряде регионов России. Об этом 26 января заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании о ходе реализации инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

Виктория Абрамченко Government.ru

«В силу незащищённости поверхностных вод от попадания загрязнений и повышенной подверженности климатических изменений, роль питьевых подземных вод в водоснабжении страны существенно возрастает», — заявила Абрамченко.

«Планируем к 2024 году создать единый водный реестр источник питьевых вод как подземных, так и поверхностных. На решение проблемы вододефицита в 11 регионах нашей страны в 2024 году планируем увеличить прирост запасов подземных вод в два раза, подготовить 12 площадей для лицензирования», — указала она.

При этом в соответствующих регионах в 2022 году уже приступят к бурению поисковых скважин.

Отметим, что, по данным Роспотребнадзора, Вологодская область имеет худшие показатели по обеспеченности безопасной питьевой водоы — только 45,01% её жителей имеют к ней доступ. На предпоследнем месте оказалась Костромская (66,73%), на третьем с конца — Курганская область (69,28%).