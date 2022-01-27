Нижний Новгород, 27 января, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Правоохранители Нижегородской области задержали троих подростков, подозреваемых в приготовлении к вооруженному нападению на школу, сообщает 27 января областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

«Возбуждено уголовное дело в отношении подростков в возрасте 16−17 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц)», — указано в сообщении.

Несовершеннолетние планировали совершить нападение на одно из образовательных учреждений Нижнего Новгорода «для убийства нескольких лиц на почте ненависти».

По неофициальным данным, задержанные являются сторонниками движения «колумбайнеров», пропагандирующего расстрелы учащихся и преподавателей в стенах образовательных учреждений. Источники отмечают, что действия всех задержанных поощрялись и руководились одним человеком, действующим через соцсети с территории Украины.