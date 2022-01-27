Ярославль, 27 января, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Многие жители Ярославской области, которые лечились от COVID-19 на дому, не смогли получить бесплатные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба ярославского штаба Общероссийского Народного фронта со ссылкой на результаты опроса среди тех, кто перенес COVID-19.

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ОНФ в январе 2022 года провел опрос о качестве работы системы здравоохранения в условиях скачка заболеваемости COVID-19. Результаты опроса руководитель федерального исполкома ОНФ Михаил Кузнецов доложил Владимиру Путину. Как ранее сообщало ИА REGNUM в Ярославской области проблемы возникли с поликлиническим звеном, когда общественники не смогли дозвониться в регистратуры поликлиник. Еще одна проблема, которую выявил опрос, касается бесплатных лекарств для пациентов с COVID-19.

«88% участников опроса из Ярославской области лечились дома. 84% респондентов не были обеспечены бесплатными лекарствами. Проблема еще и в том, что свыше 40% из них сами ходили за необходимыми препаратами в аптеку, то есть нарушали карантин и заражали окружающих», — рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ Оксана Каменецкая.

Сейчас результаты опроса уже отправлены в правительство. В Народном фронте продолжают разбираться в сложившейся ситуации.