Рязань, 27 января 2022, 17:39 — REGNUM Специалисты Рязанского кардиодиспансера оказали помощь 19-летней пациентке, находящейся на 38-й неделе беременности. Врачи провели особую терапию и успешно приняли роды, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе регионального минздрава.
Обычно пациентам с тромбоэмболией — осложнением, приводящим к мгновенному летальному исходу, — вводят препарат, с расчётом на достаточное количество времени, чтобы он был выведен из организма будущей матери. У 19-летней рязанки болезнь развилась на позднем сроке беременности, существовал риск, что терапия может дать обострение в виде кровотечения в родах и раннем послеродовом периоде. Просчитав все возможные варианты, врачи применили тромболизис, результаты которого сразу дали положительную динамику. Следующим этапом стали естественные роды при участии специалистов кардиодиспансера.
Ребёнок родился с весом 3,99 кг, отрицательных последствий у пациентки не возникло.