Рязань, 27 января, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Специалисты Рязанского кардиодиспансера оказали помощь 19-летней пациентке, находящейся на 38-й неделе беременности. Врачи провели особую терапию и успешно приняли роды, сообщили ИА REGNUM 27 января в пресс-службе регионального минздрава.

CMSRC Бригада хирургов

Обычно пациентам с тромбоэмболией — осложнением, приводящим к мгновенному летальному исходу, — вводят препарат, с расчётом на достаточное количество времени, чтобы он был выведен из организма будущей матери. У 19-летней рязанки болезнь развилась на позднем сроке беременности, существовал риск, что терапия может дать обострение в виде кровотечения в родах и раннем послеродовом периоде. Просчитав все возможные варианты, врачи применили тромболизис, результаты которого сразу дали положительную динамику. Следующим этапом стали естественные роды при участии специалистов кардиодиспансера.

«Мы вместе с анестезиологами и акушерами-гинекологами были готовы к возможным осложнениям и оказанию всей необходимой помощи. К счастью, всё прошло штатно. Малыш родился здоровым, всё закончилось хорошо. Это случай уникальный для России и первый в регионе. Если бы мы отказались, то под угрозой могли оказаться жизнь и здоровье молодой матери и ребёнка. Мы взяли на себя большую ответственность. И это оправдало себя», — отметил заведующий отделением анестезиологии и реанимации Рязанского кардиодиспансера Дмитрий Косолапов.

Ребёнок родился с весом 3,99 кг, отрицательных последствий у пациентки не возникло.