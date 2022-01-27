Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM В Пензе задержали подозреваемого в убийстве таксиста в международном аэропорту «Пулково». Об этом 27 января сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Автомобиль в Пулково Spb.sledcom.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 23 января в припаркованном на съезде с пандуса в аэропорту «Пулково» автомобиле Volkswagen Polo обнаружен на водительском сидении труп 26-летнего гражданина Таджикистана Эмомали Д. На теле убитого следователи насчитали несколько колото-резанных ранений грудной клетки, затылка, а также резанную рану горла. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками регионального управления МВД России, в городе Пенза задержан 18-летний мужчина, который доставлен в Санкт-Петербург, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об аресте», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, 22 января обвиняемый, находясь в автомобиле вместе с жертвой, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, несколько раз ударил ножом потерпевшего, который скончался на месте происшествия.

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