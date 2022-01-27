Киев, 27 января 2022, 17:29 — REGNUM Приоритетом для украинской власти является «достижение стабильной и безусловной тишины на Донбассе», заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщили 27 января в его пресс-службе.
Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»
Комментируя состоявшуюся в Париже накануне, 26 января, встречу политсоветников глав стран «нормандской четвёрки», украинский лидер заявил:
Отмечается, что участники встречи обсудили разногласия в интерпретациях Минских соглашений. Киев считает важным, что режим прекращения огня должен соблюдаться, как бы Минские соглашения ни трактовали.
Читайте ранее в этом сюжете: На встрече в «нормандском формате» устраняли разночтения Минских соглашений