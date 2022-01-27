Москва, 27 января, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Интернет-пользователи из России сообщают о сбоях в работе Google и видеохостинга YouTube в четверг, 27 января. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

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Массовые сообщения о неполадках начали поступать после 15:30 по московскому времени. Большинство жалоб пользователей Google связано с отсутствием доступа к веб-сайту, многие также заявляют о сбоях в работе поисковой системы и невозможности авторизоваться в учётной записи.

Пользователи YouTube также сообщают об отсутствии доступа к веб-сайту и сбоях при подключении к серверу, у некоторых наблюдаются проблемы с загрузкой видеотрансляций.

Проблемы наблюдаются у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов.