Москва, , 17:24 — REGNUM На благосостояние граждан России влияют успехи в промышленности и транспорте и устойчивый, долговременный рост экономики страны. Об этом 27 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросам социально-экономического развития.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он предложил обсудить меры по технологическому развитию и внедрению решений в промышленности и транспорте, отметив важность комфортных условий как для новичков, так и для известных компаний.

«Активное движение вперед в этих сферах приближает выход экономики страны на устойчивый, долговременный рост, что напрямую влияет на благосостояние наших граждан», — сказал Мишустин.