Москва, , 17:22 — REGNUM Россия богата водными ресурсами, и это может стать одним её крупнейших преимуществ, особенно на фоне возможного дефицита пресной воды в будущем. Об этом 26 января заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании о ходе реализации инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

Виктория Абрамченко Government.ru

«Чистая питьевая вода стала одним из ценнейших ресурсов в мире, её дефицит в будущем может привести к глобальному водному кризису», — заявила Абрамченко.

«Россия богата водными ресурсами, что является одним из наших преимуществ. Наша задача их сохранить», — указала она.