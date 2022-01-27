Москва, 27 января, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Россия богата водными ресурсами, и это может стать одним её крупнейших преимуществ, особенно на фоне возможного дефицита пресной воды в будущем. Об этом 26 января заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании о ходе реализации инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года.

Government.ru Виктория Абрамченко

«Чистая питьевая вода стала одним из ценнейших ресурсов в мире, её дефицит в будущем может привести к глобальному водному кризису», — заявила Абрамченко.

«Россия богата водными ресурсами, что является одним из наших преимуществ. Наша задача их сохранить», — указала она.