Челябинск, 27 января, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Челябинской области глава одной из фирм подозревается в сокрытии денег от налогообложения. Об этом сообщает областное управление СКР.

Kakprosto.ru Налоги

По данным следствия, этот гражданин знал, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании недоимки выставлены поручения на бесспорное взыскание и перевод в бюджет более 2,2 млн рублей. В связи с этим для расчётов руководитель пользовался счетами подконтрольных ему организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Южном Урале по подозрению в уходе от налогов задержали руководителей уже нескольких фирм.