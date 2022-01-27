Москва, 27 января, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Память о Победе в Великой Отечественной войне в России должна быть постоянной. Об этом Общественной службе новостей заявил глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Komros.info Максим Сурайкин

«Я — коммунист, патриот и антифашист, внук ветерана Великой Отечественной войны. Мой дед воевал с фашизмом, прошёл почти всю войну, награждён двумя орденами Великой Отечественной войны. Поэтому я считаю, что память о Победе должна быть постоянной», — сказал Сурайкин.

Он также раскритиковал слова депутата Госдумы Юрия Синельщикова (КПРФ) о том, что учреждение Дня геноцида советского народа станет «лишним нагромождением»: «А по поводу фразы господина из КПРФ можно только развести руками. Но, в принципе, что ждать от бывшего прокурора».

Сурайкин, в свою очередь, подержал инициативу о создании Дня геноцида советского народа: «Естественно, если рассматривать глобально, то что делали на нашей территории во время Великой отечественной войны — это форменный настоящий геноцид советского народа. Миллионы наших граждан были уничтожены, угнаны на работы в Германию. Люди погибали в газовых камерах концлагерей».