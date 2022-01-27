Тегеран, 27 января 2022, 17:20 — REGNUM Несколько телеканалов и радиостанций, относящихся к государственной вещательной корпорации Ирана IRIB, подверглись хакерской атаке, сообщает 27 января агентство IRNA.
В ходе кибернападения в телеэфире появлялись изображения лидеров террористических организаций, а на волнах радиостанций звучали лозунги террористов.
Кибератаке подверглись телеканал IRIB, а также радиостанции «Ава», «Коран», «Пайям» и «Джаван».
По мнению представителей руководства вещательной корпорации, речь идёт о «попытке нанести удар по инфраструктуре» Ирана.
По факту хакерской атаки начато расследование.
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