София, 27 января, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о намерении реализовать масштабную программу помощи предприятиям малого и среднего бизнеса страны, пострадавшим от карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом 27 января сообщает БТВ.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Деньги

Согласно официальной информации, сумма соответствующих выплат составляет около 50 тысяч левов ($28,5 тыс.) на каждую компанию. По словам министра экономики Болгарии Корнелии Ниновой, нововведение позволит предпринимателям «некоторое время продержаться на плаву в нынешних сложных условиях».

«Задача кабинета министров страны заключается в том, чтобы выработать эффективный механизм поддержки частных предприятий. Нет никаких сомнений, что София сможет выделить для этого из бюджета необходимые средства».
Нинова

При этом общая сумма указанных компенсаций не разглашается.

Напомним, из-за введения жестких карантинных ограничений в Болгарии закрылись сотни кафе и ресторанов, тысячи фирм были вынуждены уволить до 60% своих сотрудников. Многие частные предприятия официально начали процедуру банкротства.