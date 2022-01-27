София, 27 января, 2022, 17:16 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о намерении реализовать масштабную программу помощи предприятиям малого и среднего бизнеса страны, пострадавшим от карантинных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом 27 января сообщает БТВ.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Деньги

Согласно официальной информации, сумма соответствующих выплат составляет около 50 тысяч левов ($28,5 тыс.) на каждую компанию. По словам министра экономики Болгарии Корнелии Ниновой, нововведение позволит предпринимателям «некоторое время продержаться на плаву в нынешних сложных условиях».

Нинова «Задача кабинета министров страны заключается в том, чтобы выработать эффективный механизм поддержки частных предприятий. Нет никаких сомнений, что София сможет выделить для этого из бюджета необходимые средства».

При этом общая сумма указанных компенсаций не разглашается.

Напомним, из-за введения жестких карантинных ограничений в Болгарии закрылись сотни кафе и ресторанов, тысячи фирм были вынуждены уволить до 60% своих сотрудников. Многие частные предприятия официально начали процедуру банкротства.