Москва, 27 января, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Сопредседатели Всероссийского союза пациентов Ян Власов и Юрий Жулев написали открытое письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой с просьбой содействовать скорейшему внесению законопроекта «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Рецепт

Авторы письма убеждены, что в это непростое время, ускорение принятия нормативно-правовых актов позволили бы улучшить эпидемиологическую обстановку в стране.

«Проект законопроекта «О внесении изменений в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» в связи с принятием федерального закона «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской̆ Федерации» (далее — законопроект) был разработан и согласован всеми необходимыми ведомствами и поддержан президентом РФ еще в 2021 году, однако он до сих пор не принят. Закон имеет важнейшее значение для сохранения жизней россиян», — пишут авторы письма.

Также, отмечают сопредседатели Союза пациентов, снятие запрета на дистанционную доставку рецептурных лекарств снизило бы вероятность заболевания COVID-19 при посещении аптек: «В частности, возможность дистанционной доставки рецептурных лекарств позволила бы сократить риски заражения пациентов при контакте друг с другом в аптечных пунктах, и позволила бы своевременно обеспечить лекарственными средствами наиболее уязвимые категории граждан».

«Посещение в настоящее время как аптечных организаций, так и поликлиник, находится в зоне риска, поскольку существует большая вероятность заражения от лиц, которые пришли на прием или за приобретением лекарственного препарата», — подчеркивается в публикации. При этом заболевшие, благодаря дистанционной доставке рецептурных препаратов, смогут соблюдать режим самоизоляции, заказывая необходимые лекарства.

Письмо Ян Власов и Юрий Жулев решили написать в связи ростом заболеваемости коронавирусом и очень надеются, что правительство ускорит внесение указанного законопроекта в Государственную думу РФ.