Мишустина и Голикову просят разрешить доставку рецептурных лекарств
Москва, 27 января, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Сопредседатели Всероссийского союза пациентов Ян Власов и Юрий Жулев написали открытое письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и заместителю председателя правительства Российской Федерации Татьяне Голиковой с просьбой содействовать скорейшему внесению законопроекта «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Авторы письма убеждены, что в это непростое время, ускорение принятия нормативно-правовых актов позволили бы улучшить эпидемиологическую обстановку в стране.
Также, отмечают сопредседатели Союза пациентов, снятие запрета на дистанционную доставку рецептурных лекарств снизило бы вероятность заболевания COVID-19 при посещении аптек: «В частности, возможность дистанционной доставки рецептурных лекарств позволила бы сократить риски заражения пациентов при контакте друг с другом в аптечных пунктах, и позволила бы своевременно обеспечить лекарственными средствами наиболее уязвимые категории граждан».
«Посещение в настоящее время как аптечных организаций, так и поликлиник, находится в зоне риска, поскольку существует большая вероятность заражения от лиц, которые пришли на прием или за приобретением лекарственного препарата», — подчеркивается в публикации. При этом заболевшие, благодаря дистанционной доставке рецептурных препаратов, смогут соблюдать режим самоизоляции, заказывая необходимые лекарства.
Письмо Ян Власов и Юрий Жулев решили написать в связи ростом заболеваемости коронавирусом и очень надеются, что правительство ускорит внесение указанного законопроекта в Государственную думу РФ.