Санкт-Петербург, 27 января, 2022, 17:08 — ИА Регнум. К 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Пискаревский мемориал запустил проект виртуального посещения Аллеи памяти, где захоронены представители разных национальностей — защитники города. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Смольного.

gov.spb.ru Пискаревский мемоирал

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Отметим, на Пискаревском кладбище захоронено не менее полумиллиона человек — защитников и жителей осажденного Ленинграда. Точное число историками до сих пор не установлено. Наибольшее число умерших пришлось на зиму 1941−1942 годов. В архивах мемориала хранится множество ценных исторических документов — списки людей, похороненных на кладбище в годы войны, мемуары жителей блокадного Ленинграда, их фотографии, письма и предметы быта.

«Сохранение памяти о самом трагическом в истории города времени продолжается. Благодаря новому проекту «Код памяти: Пискаревский мемориал» и современным технологиям петербуржцы и гости города смогут побывать на Аллее Памяти, не выходя из дома. В условиях эпидемии это очень важная инициатива. Мы всегда будем помнить подвиг защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда. Сегодня для нас особенно важно передать эту память следующему поколению», — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, Аллея памяти основана в 2000 году. Ежегодно она дополняется новыми плитами в память о защитниках Ленинграда — представителях разных национальностей Советского Союза, уроженцах разных городов и областей страны, тружениках городских предприятий и организаций. За два последних года на ней открылось десять новых плит, сейчас их уже 111.

Как отметили в Смольном, для знакомства с историей будет использоваться система QR-кодов. Получить индивидуальную экскурсию можно будет по нескольким маршрутам.

Добавим, Пискаревский мемориальный корпус был возведен с 1945 по 1960 годы. Торжественное открытие состоялось 9 мая 1960 года. Это крупнейшее братское захоронение Второй Мировой войны. Архив Пискаревского мемориала продолжает работу по установлению имен погибших.