Днепропетровск, Украина, , 17:05 — REGNUM Вещественные доказательства изъяты украинской полицией по делу о расстреле на «Южмаше» в Днепропетровске, передаёт 27 января «112 Украина».

Калашников

Полиция, как отмечается, нашла в заброшенном здании в городе Подгородное 14 пустых магазинов автомата Калашникова и другие вещественные доказательства.

Вещественные доказательства были найдены при обследовании близлежащей к месту расстрела территории. На расстоянии около 500 м от места задержания стрелявшего было обнаружено заброшенное здание, где и оказались пустые магазины, разгрузка и другие вещи задержанного.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Украине 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук задержан в пригороде Днепропетровска после того, как расстрелял пятерых человек, включая гражданское лицо на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш»).

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