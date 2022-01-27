Минск, , 17:03 — REGNUM Правительство Белоруссии увеличивает размер бюджета прожиточного минимума. Согласно постановлению минтруда и соцзащиты республики №4 от 21 января, с 1 февраля БПМ увеличивается с 288,01 белорусских рублей до 296,55 бел.руб.($113 в эквиваленте).

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Постановлением министерства устанавливаются размеры БПМ по основным социально-демографическим группам: трудоспособное население — 329,35 бел.руб. ($125), пенсионеры — 224,10 бел.руб. ($85), дети в возрасте до трех лет — 187,04 бел.руб. ($71), от трех до шести лет — 259,47 бел.руб. ($99), от 6 до 18 лет — 317,33 бел.руб. ($121).

Чиновники постсоветской республики уверены, что на эти деньги можно достойно прожить месяц, хорошо питаться и одеваться, и приобретать необходимые товары и услуги. Одновременно с повышением БПМ увеличиваются размеры пособий и надбавок к пенсиям.

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