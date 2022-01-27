Лас-Вегас, США, , 17:01 — REGNUM Британская певица Адель не выступит в Лас-Вегасе (США) до начала лета. Об этом 27 января пишет The Sun.

Певица Адель Скриншот с YouTube

Площадка для проведения концертов Адель Caesars Palace заменила её другим исполнителем — Китом Урбаном. Как отмечает издание, график выступления Урбана «убивает» шансы Адель спеть в Caesars Palace до начала лета.

ИА REGNUM напоминает, что Адель отменила своё шоу В Лас-Вегасе за сутки до его начала из-за «задержек поставки техники», а также коронавируса. Однако организаторы утверждают, что у певицы не было чётких планов относительно проекта, из-за чего она была недовольна всем, что они делали.

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